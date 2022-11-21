︎
.
المناطق_متابعات
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن للشخص ابتداءً من عمر 18 سنة، التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مُستقل مع تقديم ما يثبت الاستقلالية.
وأوضحت الوزارة، أنه في حال كان المستقل طالباً يقل عمره عن 25 سنة فيعد تابعاً لأسرته وعليه التسجيل مع كل أفراد الأسرة عند التقديم لطلب معاش الضمان الاجتماعي المطور.
وأشارت إلى أنه تتم دراسة أهلية المُستفيد في الضمان المطور بعد استيفاء كل البيانات المطلوبة، ومطابقة تلك البيانات مع الجهات الأخرى ويتم الإعلان عن نتيجة الأهلية بتاريخ 27 من كل شهر ميلادي.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر “الموارد البشرية”: يمكن لمن لديه 18 سنة التقديم على “الضمان المطور” بشكل مُستقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.