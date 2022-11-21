للمواطنين فقط.. وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض مع ملاحظة أن التقديم للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

كبير محللي الأعمال (ERP).

المؤهلات والخبرات:

التعليم / الترخيص: درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر / البرمجة أو تكنولوجيا المعلومات أو ما يعادلها من جامعة معتمدة.خبرة لا تقل عن أربع (4) سنوات في دراسة نظم تكنولوجيا المعلومات وتصميمها وبرمجتها ، بما في ذلك المسؤولية عن مشروع لتحليل أساليب التشغيل وتطويرها برامج الكمبيوتر لتحقيق النتائج المرجوة (أساسي).أو درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر / البرمجة أو تكنولوجيا المعلومات أو ما يعادلها من جامعة معتمدة لمدة لا تقل عن سنتين (2) في العمل مع فريق إدارة المشروع في التطبيقات المعقدة ، أو حل مشاكل أنظمة تكنولوجيا المعلومات المعقدة ، والعمل بشكل مستقل أخصائي تقني (أساسي).شهادة محترف إدارة المشاريع (PMP) أو ما يعادلها (مرغوب فيه).خبرة مهنية مثبتة بدرجة البكالوريوس. شهادة IIBA® (مرغوب فيه).

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المستشفى أن التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 21 نوفمر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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Source almnatiq

