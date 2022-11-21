نوع من المكسرات يساهم في تقليل التوتر وتحسين الذاكرة

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أجربت تجربة سريرية على 25 شخصا، وجدت أن تناول 25 غراماً من الفول السوداني كل يوم يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول، وذلك بفضل الكمية الصحية للأغذية الفائقة من الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة.

تقليل مستويات التوتر

وأشارت أبحاث إلى أن المركبات النشطة بيولوجياً في الفول السوداني يمكن أن تساعد في تقليل مستويات التوتر، وكذلك تحسين الذاكرة، حسب “القبس”.

يصنف الفول السوداني كنبات من عائلة البقوليات وليس المكسرات مع العدس والبازيلاء الخضراء، ويمكن تناوله نيئًا أو مطبوخا.

مكونات الفول السوداني

يحتوي الفول السوداني على:

– سعرات حرارية عددها 161

– الدهون: 14 غم

– البروتين: 7 غم

– الكربوهيدرات: 5 غم

– الألياف: 2 غم

المغذيات الدقيقة الأساسية بقيمها المئوية اليومية: مغنيسيوم (12%) والحديد (7 %) وفيتامين ب 6 (5 %).

فضلا عن ذلك، يميز الفول السوداني بتوفر مضادات الأكسدة كما أنه مصدر جيد للألياف، قد يساهم تناوله في تقليل الالتهابات في جميع الجسم وتحسين صحة الجهاز الهضمي، ويسهم في تقريل نسبة الكوليسترول في الجسم، وتحديد مستوياته الطبيعية، عكس ما هو شائع.

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Source almnatiq

