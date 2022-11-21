3 ثوانٍ تساوي حادثاً شنيعاً.. “الخضيري”: لا تنشغل بالجوّال أثناء قيادة السيارة!

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دعا أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ إلى عدم الانشغال بالجوّال أثناء قيادة السيارة، مشيراً إلى أن 3 ثوان كفيلة بالتسبُّب في حادثٍ شنيعٍ يقتل أو يسبّب إعاقة.

وفي التفاصيل، قال “الخضيري”، عبر حسابه على “تويتر”: “حالات محزنة بسبب لحظة انشغالٍ بالجوال (٣ ثوانٍ فقط) كفيلة بحادثٍ شنيعٍ يقتل أو يسبّب إعاقة دائمة وشللاً رباعياً ومعاناة دائمة بسبب تصرفات مؤسفة”.

وأضاف: “لا تنشغل بالجوّال وأنت تقود سيارتك، ولا تقل دقيقة فقط أو ثواني أُنزّل المقطع أو أقرأ الرسالة.. وتذكّر هؤلاء -يقصد مَن أُصيبوا- عندما تفكر في الجوّال أثناء القيادة”.

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Source almnatiq

