“سكني” يوضح خطوات حجز المخططات السكنية

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المناطق_الرياض

أوضح برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خطوات حجز المنتجات والمخططات السكنية.

وأكد البرنامج، أنه يمكن للمُستفيد الاطلاع على كل المخططات السكنية والحجز من خلال اتباع عدة خطوات تبدأ بتسجيل الدخول والبحث عن المخطط حسب المنطقة.

وأشار إلى أن الخطوات تتضمن حجز قطعة الأرض، وتوقيع العقد الإلكتروني، ورفع رخصة البناء عبر منصة “سكني” بالوقت المُحدد تفادياً لإلغاء الحجز، والانتهاء من البناء خلال المدة المُحددة.

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Source almnatiq

