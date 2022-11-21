“إيجار”: حالتان يمكن للمؤجر فيهما رفع طلب إخلاء للسكن

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أوضحت شبكة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن هناك حالتين يمكن فيهما للمؤجر رفع طلب إخلاء للسكن.
وبيّنت الشبكة، أنه يمكن رفع طلب إخلاء من قبل المؤجر عند انتهاء العقد أو بعد مرور 30 يوماً على الدفعة التي لم يتم سدادها من قبل المُستأجر.
ونوهت إلى أنه يمكن للمؤجر تحديد القيمة لرسوم الكهرباء والمياه أو نقل عداد الكهرباء والمياه باسم المُستأجر بحيث يتم سداد الفواتير.
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Source akhbaar24
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