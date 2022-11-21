“هنا المونديال 2”.. 3 مواجهات قوية أبرزهم هولندا والسنغال

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تستمر منافسات مونديال قطر 2022 المحدد له الإقامة خلال الفترة من 20 نوفمبر حتي 18 ديسمبر بمشاركة 32 منتخبًا، ويشهد اليوم إقامة 3 مباريات قوية من المجموعتين الأول والثانية.

يواجه منتخب السنغال نظيره الهولندي اليوم على ملعب الثمامة فى تمام الساعة سابعة مساءً

وتنطلق مواجهات المجموعة الثانية بمواجهة منتخب إنجلترا لنظيره الإيراني على ملعب خليفة الدولي، عند الساعة الـ 4 مساءً.

ويلتقي منتخب الولايات المتحدة ومنتخب ويلز، على ملعب أحمد بن علي عند الساعة الـ 10 مساءً.

ومن المنتظر أن تحسم مباراة هولندا والسنغال شكل المجموعة الأولي بعدما تعثر المنتخب القطري_صاحب الأرض والجمهور_ أمام نظيره الإكوادوري بالخسارة بهدفين دون رد فى المباراة التي جمعتهما أمس فى افتتاح المونديال.

جدير بالذكر أنه لأول مرة تسضيف دولة عربية منافسات المونديال، ويتم إقامتها على ثمانية ملاعب هم لوسيل والبيت والمدينة التعليمية وأحمد بن علي والثمامة و974 والجنوب، إضافة إلى ملعب خليفة الدولي.



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Source akhbaar24

