4 صفات للطفل القيادي و3 طرق لتنمية مهارات القيادة لديه

︎ . المناطق_متابعات أكد مجلس شؤون الأسرة، أن غالبية سمات الطفل تتشكل خلال الخمس سنوات الأولى من عمره. وأوضح المجلس، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن للأسرة خلال هذه السنوات الخمس تنمية جوانب شخصية الطفل القيادية. وأشار المجلس إلى الصفات التي يتميز بها القائد تشمل التالي: – الثقة بالنفس – الاستقلالية واتخاذ القرار – التأثير الإيجابي – التواضع والقدرة على الإقناع أما عن طرق تنمية مهارات الطفل القيادي فتشمل التالي: القدوة الحسنة من الوالدينتشجيع الطفل على القراءةالتعويد على إنجاز المهام بمفرده ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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