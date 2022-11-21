أبكر وقت للإفطار.. دعوة من “المسند” لمَن عليه قضاء من رمضان

︎ . المناطق_متابعات قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقاً”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إن هذه الأيام أبكر وقت لدخول وقت صلاتَي المغرب والعشاء. وأوضح “المسند”؛ عبر حسابه على “تويتر”، أن هذه الأيام ستظل الأبكر حتى مطلع ديسمبر، داعياً “مَن عليه قضاء من رمضان”، إلى استغلال الفرصة “فأبكر وقت للإفطار هذه الأيام”. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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