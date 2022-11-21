«وباء مدمر».. بايدن يحذر الأمريكيين من خطر قادم

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المناطق_وكالات

دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى مواجهة العف المسلح، ومكافحة حوادث إطلاق النار، معتبرا أنها “وباء مدمر”، مشددا على الحاجة إلى استجابة السلطات في وقف تأثيره المتصاعد على المجتمع.

مصرع وإصابة 23 أمريكيا

ولقي 5 أشخاص مصرعهم، أمس، وأصيب 18، في حادث إطلاق نار، في ملهى ليلي في بلدة كولورادو سبرينجز بولاية كولورادو، وتم اعتقال المشتبه فيه.

وأصدر البيت الأبيض، بيانا، قال فيه إنه: “يجب الرد على وباء عنف السلاح”، معربا عن تعازيه لذوي ضحايا الهجوم.

حوادث عنصرية وعشوائية

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأشهر الأخيرة، أكثر من حادث عنف، بين إطلاق نار، وطعن بأسلحة بيضاء، في أكثر من ولاية، وبينها حوادث عنصرية ضد السود.

فيما دعا نواب بالكونجرس الأمريكي، في وقت سابق، إلى تعديل قانون حمل السلاح داخل البلاد، ورفع السن القانونية، بعد أن شهدت أمريكا حوادث نفذها مراهقون وأشخاص دون السن القانونية لحمل الأسلحة؛ ووثق بعض منفذي الجرائم، عبر بث مباشر، الحوادث التي ارتكبوها.

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Source almnatiq

