فريق البحث والإنقاذ السعودي بـ “الدفاع المدني” يبدأ اختبار إعادة “التصنيف الدولي”

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تنطلق اليوم ( الإثنين) أعمال استيفاء متطلبات إعادة تصنيف فريق البحث والإنقاذ السعودي (SASART) لفئة الثقيل، من خلال تمرين ميداني افتراضي يحاكي وقوع كارثة طبيعية، مدته (36) ساعة.

ويشمل التمرين عدة مراحل، منها العمليات الميدانية واللوجستية والطبية والإدارية، وذلك تحت إشراف خبراء دوليين من المجموعة الدولية (INSARAG)، التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) من مكتب هيئة الأمم المتحدة (UN).

وسيتم تقييم فريق البحث والإنقاذ السعودي وفق اختبارات نظرية وعملية، وتطبيق ما تم في ورش العمل والتطبيقات الميدانية لتأهيل أعضاء الفريق وفق المنهجية العلمية التي تتبعها فرق البحث والإنقاذ الدولية، للتحقق من جاهزيته واستكمال المتطلبات الخاصة بذلك لإعادة التصنيف من المنظمة.

يذكر أن هذا التصنيف يتم كل خمسة أعوام للفرق المصنفة دوليًا، ويعد الفريق السعودي من الفرق المصنفة ضمن المستوى الثقيل، وهو أعلى تصنيف تمنحه المجموعة الدولية لفرق البحث والإنقاذ.



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Source akhbaar24

