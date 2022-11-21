“حساب المواطن” يوضح موقف المواطن المُقيم بالخارج من التسجيل بالبرنامج

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المناطق_متابعات
رد برنامج “حساب المواطن“، على استفسار بشأن مدى إمكانية تسجيل واستفادة المواطن الذي يقيم بالخارج من دعم البرنامج.
وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمواطن في تلك الحالة التسجيل ويتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المُستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة.
ولفت إلى أنه في حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقاً للمقدار المُخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي.
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Source almnatiq
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