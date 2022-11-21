رسالة مؤثرة من ساديو ماني لزملائه فى المنتخب قبل مواجهة هولندا

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وجه النجم السنغالي ساديو ماني رسالة مؤثرة إلى زملاءه فى المنتخب قبل افتتاح مشوارهم فى مونديال قطر 2022 أمام منتخب هولندا غدًا، الاثنين، في إطار منافسات المجموعة الأولي بكأس العالم.

وكان النجم السنغالي تعرض لإصابة مع فريقه بايرن ميونخ الألماني فى آخر جولات الدوري، مما أدي لاستبعاده من قائمة السنغال وإجراءه جراحة عاجلة.

وكتب ساديو ماني عبر حسابة الشخصي على “انستقرام”: “أرسل العديد منكم رسائل دعم بعد إصابتي. الحمد لله، الجراحة التي أجريتها في منتصف الأسبوع سارت بشكل جيد، وأريد أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر وأظهر تقديري لكم جميعًا”.

وأضاف: «هذا الإثنين، ستتنافس بلادنا العزيزة في كأس العالم، قطر 2022. أنا متأكد من أن الأسود سوف تتخطى كل مباراة وتتعامل معها على أنها نهاية حقيقية».

وتابع نجم بايرن ميونخ حديثه، قائلاً: “كما أنني مقتنع بأن كل السنغاليين سيكونون أمام الشاشة الصغيرة لدعم وتشجيع فريقنا الوطني الباسلة”، مختتمًا :”أنا مقتنع بأن زملائي في الفريق سيقاتلون كرجل واحد وكما يفعلون عادة.. تحيا السنغال”.

يذكر أن افتتاح مونديال قطر شهد هزيمة أصحاب الأرض والجمهور أمام منتخب الإكوادور بهدفين دون رد ليتصدر المجموعة مؤقتًا لحين إقامة مباراة هولندا والسنغال.



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Source akhbaar24

