شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة صحة هدف الإكوادور أمام قطر في كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن حقيقة صحة هدف فالنسيا في مباراة الإكوادور أمام نظيره منتخب قطر في بطولة كأس العالم لهذه النسخة 2022 وذلك بعد أن أحرز اللاعب أولى أهداف اللقاء في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول للمباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب البيت.

وفي سياق ذلك فنقدم لكم عبر موقعنا صحة الهدف الأول في مباراة الإكوادور أمام قطر بعد أن قرر حكم المباراة إلغاء الهدف بداعي التسلل وهو ما جعل الجميع يعلق على ذلك القرار ويتساءل عن سبب إلغاءه ليقوم خبير التحكيم بالإجابة عن ذلك السؤال بنفسه.

ما هو صحة هدف الإكوادور أمام قطر؟

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية فإن هدف فالنسيا الذي جاء في بداية الشوط الأول وقرر حكم المباراة إلغاءه فإن قرار الإلغاء هو القرار الأصح ولم يخطأ الحكم فيما قال.

ما هي نتيجة مباراة قطر والإكوادور في كأس العالم؟

الجدير بالذكر أن أحداث مباراة قطر والإكوادور في افتتاح الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم انتهت بهدفين لصالح المنتخب الإكوادوري.