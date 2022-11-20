شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يغيب عن قيادة الزمالك فى مباراة المصري لأسباب خاصة! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية مصرية أن المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفتي لنادي الزمالك، سيسافر خلال الساعات القليلة المقبلة إلى بلاده بالإتفاق مع مسئولى الفارس الأبيض، بعد أن توفي نجل زوجته، مما سيستدعي غياب المدرب البرتغالي عن مباراة المصري القادمة فى كأس مصر.

وأفادت التقارير أنه من المتوقع أن يقود روي أجواش المدرب المساعد ل فيريرا اللقاء على رأس القيادة الفنية، يأتى ذلك بعد أن تم تكليف المدرب المساعد بهذه المهمة بشكل مؤقت، مما يضعه فى مهمة صعبة، خاصة أن المباراة القادمة ستكون أمام المصري العنيد، فى مباراة إقصائية ببطولة كأس مصر.



مخاوف فى الزمالك من الإقصاء بالكأس

ويسود التخوف مسئولى نادي الزمالك بشكل كبير، حيث يخشي المسئولين داخل الفريق من تعرض الفارس الأبيض لأي خسارة أمام المصري، الشئ الذي لن يتقبله جماهير الفريق، والمتعطشة للحفاظ على اللقب للموسم الثانى على التوالى، ومن ثم فإن أجواش فى مهمة مؤقتة ولكن تمثل ورطة حقيقية له.



موعد مباراة الزمالك والمصري القادمة

ومن المقرر أن يلاقي نادي الزمالك نظيره المصري يوم السبت القادم، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.