تمكين 160 قياديا يعملون في وظائف الأمن السيبراني

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وأوضحت الهيئة أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن جهودها في تنمية قطاع الأمن السيبراني، ويهدف إلى إكساب المسؤولين عن الأمن السيبراني لدى الجهات الوطنية المهارات القيادية التي من شأنها دعم جهودهم الرامية إلى تعزيز الأمن السيبراني، ورفع جاهزية الجهات الوطنية للتصدي للمخاطر السيبرانية، وتعزيز مهارات إدارة المخاطر في منظومة الأمن السيبراني، ويستهدف نحو 160 قياديا يعملون في وظائف الأمن السيبراني لدى الجهات الوطنية، كما سيتمكن المشاركون في البرنامج من التدرب على آليات إدارة الأزمات السيبرانية، للاطلاع على أحدث التجارب في المجال.وبينت أن الرحلة التدريبية للبرنامج الذي تنفذه بالتعاون مع أرقى الجامعات العالمية تمتد لمدة 6 أشهر، وتتضمن تقديم أكثر من 140 ساعة تدريبية في المهارات القيادية وإدارة مخاطر الأمن السيبراني، وعقد 4 جلسات حوارية، وإجراء أكثر من 10 تمارين تطبيقية، وتنظيم 3 جلسات إرشاد مهني مع خبراء في المجال لتطبيق المخرجات التعليمية، وتنفيذ ورشة عمل متخصصة باستخدام الواقع المعزز.
أهداف البرنامج
- دعم جهودهم الرامية إلى تعزيز الأمن السيبراني
- رفع جاهزية الجهات الوطنية للتصدي للمخاطر السيبرانية
- تعزيز مهارات إدارة المخاطر في منظومة الأمن السيبراني
- يستهدف 160 قياديا يعملون في وظائف الأمن السيبراني
- التدرب على آليات إدارة الأزمات السيبرانية
- الاطلاع على أحدث التجارب في المجال
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