مسابقة للسينما التفاعلية بمهرجان البحر الأحمر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن برنامج مسابقة السينما التفاعلية، الذي يحتفي بالتقنيات والابتكارات السينمائية الجديدة؛ إذ يعرض البرنامج 10 أعمال من أفضل إبداعات الواقع الافتراضي في السينما العالمية لعام 2022.

وستتنافس الأعمال «التنبؤ بالمطر»، والقط العسيري، وومضة، وتأملات في الكون؛ للفوز بجوائز اليسر الذهبية والفضية التي تبلغ قيمتها 10,000 دولار أمريكي، بالتعاون مع برنامج إثراء للحلول الإبداعية، أول برنامج لتطوير أعمال الواقع الافتراضي في المملكة، لعرض أربعة مشاريع من الأعمال المختارة لدورة مهرجان هذا العام.

وعد مدير البرنامج الدولي للمهرجان كليم أفتاب، الأعمال المختارة من أفضل أعمال الواقع الافتراضي من كافة أنحاء العالم.

وستعرض أفلام السينما التفاعلية في فندق ريتز كارلتون ما بين الساعة 2 ظهرا إلى الساعة 8 مساء، خلال الفترة من 2 - 8 ديسمبر.