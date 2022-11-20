شكرا لقرائتكم خبر لقاء مفتوح يناقش واقع قطاع المتاحف بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم هيئة المتاحف غدا لقاء مفتوحا بعنوان «المتاحف لغة حوار»، بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمدينة الرياض.

وسيلتقي خلاله الرئيس التنفيذي لهيئة المتاحف ستيفانو كاربوني مع المهتمين بالمتاحف في المملكة، وأصحاب المتاحف العامة والخاصة؛ للحديث حول واقع القطاع المتحفي بالمملكة.

ويتناول اللقاء الذي سيقام لمدة ساعة كاملة محاور عدة، منها؛ دور المتاحف في خدمة المجتمع وفي إبراز الثقافة ودور المرشد المتحفي، وتعزيز فكرة أن المتاحف والمعروضات المتحفية تخلق بيئة خصبة للنقاش، والفرق بين الثقافة المتحفية الخارجية والثقافة المتحفية الداخلية، إضافة إلى فتح المجال أمام الحضور للنقاش، وتبادل الأفكار والرؤى حول تطوير القطاع المتحفي بالمملكة.

يأتي اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات المفتوحة التي تنظمها هيئة المتاحف بشكل دوري؛ بهدف تعزيز التواصل مع المنتمين للقطاع المتحفي، وملاك المتاحف العامة والخاصة.