شكرا لقرائتكم خبر جلسة حوارية عن ريادة الأعمال بجامعة الأميرة نورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم مركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس جلسة حوارية مع رائدات الأعمال في مختلف المجالات، تزامنا مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، وذلك على مسرح مركز أبحاث العلوم الصحية في الجامعة.

وتهدف الفعالية إلى رفع الوعي بثقافة ريادة الأعمال، وإتاحة الفرصة للمهتمين للتعرف على فرص ريادة الأعمال والقطاعات الواعدة فيه، ومكامن التطوير الممكنة لهم.

وتضمنت الفعالية مشاركة عدد من رائدات وسيدات الأعمال للحديث عن تجربتهن في مجال الأعمال، إضافة إلى جلسة تعريفية عن ثقافة العمل الحر، وجلسة حول ثقافة ريادة الأعمال والقطاعات الواعدة، والفرص المتاحة لرائدي الأعمال.

وشارك في الفعالية عدد من منسوبات المركز؛ للتعريف بخدمات إدارة الملكية الفكرية في الجامعة، وبوحدة الابتكار في المركز، ومعمل كود وخدماته.