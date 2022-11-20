شكرا لقرائتكم خبر جلسة حوارية عن ريادة الأعمال بجامعة الأميرة نورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتهدف الفعالية إلى رفع الوعي بثقافة ريادة الأعمال، وإتاحة الفرصة للمهتمين للتعرف على فرص ريادة الأعمال والقطاعات الواعدة فيه، ومكامن التطوير الممكنة لهم.وتضمنت الفعالية مشاركة عدد من رائدات وسيدات الأعمال للحديث عن تجربتهن في مجال الأعمال، إضافة إلى جلسة تعريفية عن ثقافة العمل الحر، وجلسة حول ثقافة ريادة الأعمال والقطاعات الواعدة، والفرص المتاحة لرائدي الأعمال.
وشارك في الفعالية عدد من منسوبات المركز؛ للتعريف بخدمات إدارة الملكية الفكرية في الجامعة، وبوحدة الابتكار في المركز، ومعمل كود وخدماته.
كانت هذه تفاصيل خبر جلسة حوارية عن ريادة الأعمال بجامعة الأميرة نورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.