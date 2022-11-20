كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة تنمي المهارات القيادية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال «MBSC»، مذكرة تفاهم مع إحدى المجموعات الطبية في مجال التعليم التنفيذي وتنمية المهارات القيادية؛ وذلك في إطار زيادة الشراكات مع الشركات الرائدة في مختلف القطاعات وربطها مع البرامج الأكاديمية للكلية.

ويأتي توقيع هذه المذكرة تماشيا مع جهود الكلية لرعاية جيل المستقبل من قادة الأعمال الموهوبين في مختلف القطاعات، واستكشاف فرص التعاون في مجال التعليم التنفيذي وبرامج تنمية المهارات القيادية وبرامج الدرجات العلمية؛ وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير التعاون في عدد من المجالات بما في ذلك التعليم العالي، ومشاركة مرافق غرف الاجتماعات والمؤتمرات، ومشاركة الخريجين، والتعاون البحثي؛ مركزة الكلية على تبادل الخبرات في مجال الأعمال والتعليم، والدعم الاستشاري لتطوير الأعمال والتخطيط الاستراتيجي، وبرامج إدارة الرعاية الصحية، ودراسات حالة المشاريع.

من جانبه أوضح عميد الكلية الدكتور زيجر ديجريف؛ أن مذكرة التفاهم مع أحد أكبر مزودي خدمات الرعاية الصحية الشاملة في الشرق الأوسط، ستوسع نطاق وصول الكلية في مختلف القطاعات المهمة، كما أنها تؤكد على الطلب المتزايد على برامجنا، التي تتوافق بشكل وثيق مع احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية لتعزيز القدرات الوطنية.