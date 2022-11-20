شكرا لقرائتكم خبر التجهيز النفسي والمعنوي يزين منظومة الاختبارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط متابعة من إدارات التعليم وشراكة فاعلة من الأسرة وتهيئة نفسية ومعنوية، بدأت أمس اختبارات الفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات التعليم العام في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، والتي تستمر لمدة أسبوع.

وكانت المدارس استعدت بقطاعيها البنين والبنات، مبكرا بتجهيز القاعات وتهيئة البيئة المناسبة لأداء الاختبارات بهدوء وسهولة.

يأتي ذلك طبقا لمؤشرات الاستعداد والخطط التشغيلية التي تقف عليها إدارة تعليم المنطقة إداريا وفنيا وزمنيا من خلال تجهيز وتهيئة جميع المدارس لمقار الاختبارات وإعداد جداول الاختبارات وما يتصل بها وغرف «الكنترول»، فضلا عن الإرشادات الصحية وما يختص بجانب الأمن والسلامة.

وأكدت وزارة التعليم ضرورة جاهزية المجتمع التعليمي واستعداده لاستقبال فترة الاختبارات والعمل بروح الفريق الواحد وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لأبنائنا الطلاب والطالبات بما يضمن جودة أداء الاختبارات.

وركزت إدارات التعليم على الجانب النفسي والمعنوي للطلاب والطالبات، ومن ذلك استقبال إدارتي التوجيه الطلابي الأسئلة والاستفسارات النفسية والتربوية والاجتماعية التي تخص الطلاب والطالبات وأولياء الأمور ومنسوبي ومنسوبات التعليم، وذلك عبر الهاتف الاستشاري المركزي.

وقدمت إدارات الصحة المدرسية خدمات للطلاب والطالبات خلال فترة الاختبارات من خلال وجود أطباء وطبيات مسؤولين عن عدد من المدارس يتم استدعاؤهم في حال وجود أي حالة تستدعي ذلك.

وفي الجانب الأمني تم تكثيف الخطط الأمنية والمرورية بوجود المرور ودوريات الأمن والأمن الوقائي وأمن الطرق في الطرقات والشوارع الرئيسة والإشارات والتقاطعات المرورية وأمام المدارس لتسهيل الحركة المرورية للطلاب والمعلمين للوصول لمدارسهم بكل يسر وسهولة.

نصائح تربوية للطلاب

