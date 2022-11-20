مدرب الإكوادور: مواجهة منتخب قطر لم تكن سهلة

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كشف مدرب منتخب الإكوادور غوستافو الفارو إن مصدر سعادته بعد الفوز على منتخب قطر فى افتتاح المونديال بأن فريقه سيكون على الطريق الانتصارات بعدما حصل اللاعبون على دافع معنوي عالي.

وكان المنتخب الإكوادوري فاز بهدفين دون رد على نظيره القطري فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى إطار افتتاح مونديال قطر 2022.

وقال مدرب منتخب الإكوادور في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن التفوق على المنتخب القطري لم يكن سهلا، مضيفًا أن المنتخب الإكوادوري كان أكثر تركيزا في المباراة وسجل هدفين وحقق الفوز.

وتمنى المدرب أن يكتمل تعافي قائد فريقه أينر فالنسيا من الإصابة واللحاق بمباراة هولندا الثانية لقيمته الفنية العالية، لافتًا إلي أنه يجب على لاعبي منتخب الإكوادور أن يزيدوا من فعاليتهم في المباراتين المقبلتين من أجل التأهل للدور التالي.



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Source akhbaar24

