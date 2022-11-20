“هيئة الاتصالات” تعلن عن تأهل أربعة متقدمين للمشاركة في مزاد النطاق 2100 ميجاهرتز للشبكات غير الأرضية

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المناطق_واس

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تأهل 4 متقدمين للمشاركة في مزاد النطاق 2100 ميجاهرتز للشبكات غير الأرضية (NTN) المزمع عقده في 30 نوفمبر 2022، الذي يهدف لتحفيز نشر الشبكات غير الأرضية وتعزيز الاستثمارات في قطاع الاتصالات ورفع كفاءة استخدام الطيف الترددي بالمملكة، وتأكيد ريادة المملكة في تمكين هذه التقنيات.

وأوضحت الهيئة أن المتأهلين للمشاركة في مزاد النطاق 2100 ميجاهرتز للشبكات غير الأرضية (NTN)، هم كلٌّ من: شركة الاتصالات السعودية (STC)، شركة(Echostar)، شركة (Omnispace)، شركة سلام (Salam)،بالتعاون مع شركة (Iridium)، وشركة (AST Space Mobile)،وشركة (Airbus).

وبيَّنت الهيئة أن المتأهلين للمشاركة في المزاد سيتمكنون من المزايدة للحصول على ترددات بمجموع عرض نطاق (302x) ميجاهرتز في النطاق 2100 ميجاهرتز لتقديم خدمات الشبكات غير الأرضية، فيما ستسهم الترددات المطروحة بالمزاد في تبنّي تقنيات الجيل الحديث من الشبكات غير الأرضية كالاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية (MSS)، و (الإنترنت) على الطائرات A2G ، وكذلك (إنترنت الأشياء) عبر الأقمار الصناعية (Sat-IoT)، بالإضافة إلى شبكات الأقمار الصناعية المكملة للجيل الخامس (5G CGC).

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Source almnatiq

