“السجون” تدشن برنامج التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي

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المناطق_الرياض

دشن مدير عامّ السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش، اليوم، برنامج التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، بحضور ممثلين من وزارة الداخلية، ومركز الاستحقاق المحاسبي في وزارة المالية.

ويهدف البرنامج، إلى تطبيق معايير وسياسات المحاسبة للقطاع العامّ وتطوير إعداد الأرصدة الافتتاحية للأصول والالتزامات، وفقًا للمعايير والسياسات المحاسبية المبنية على أساس الاستحقاق مع الالتزام بالأدلة الإجرائية.

يأتي ذلك ضِمن سعي مديرية السجون للانتقال إلى معايير المحاسبة الدولية للقطاع العامّ في المملكة.

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Source almnatiq

