بتكلفة مليونَيْ دولار.. افتتاح مركز صحي للأونروا بدعم من المملكة في الأردن

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افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، والمفوض العام للأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، بمخيم الزرقاء بالأردن، اليوم، مركزًا صحيًا بمنحة من المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية، وذلك لخدمة 300 ألف لاجئ فلسطيني بالأردن.

وأوضح السفير السديري، خلال الحفل، أن المملكة تهدف لتخفيف المعاناة الإنسانية حول العالم، بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مشيرًا إلى أن المملكة تدعم بشكل كامل لاجئي فلسطين، من خلال شراكتنا مع الأونروا.

من جهته، أعرب المفوض العام للأونروا عن شكره للمملكة، على دعمها للأونروا، مؤكدًا أن هذا التبرع يجسد الدعم التاريخي الذي تقدمه المملكة للاجئي فلسطين، مرحباً بتبرع المملكة الأخير بمبلغ 27 مليون دولار لدعم خدمات الأونروا.

يُذكر أن المركز الصحي الجديد -الذي بلغت تكلفته مليونَيْ دولار تبرع بها الصندوق السعودي للتنمية- يعمل على تسهيل الحركة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما يشمل مساحات خضراء ومنطقة ألعاب للأطفال.

حضر حفلَ الافتتاح، المديرُ العامُّ لدائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، ومحافظ محافظة الزرقاء حسن الجبور.



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Source akhbaar24

