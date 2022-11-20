مدرب منتخب قطر: يجب غلق صفحة الإكوادور والتركيز على السنغال

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قال مدرب منتخب قطر فيليكس سانشيز إن لاعيبه لم يقدموا مستواهم المعهود بعد الهزيمة من الإكوادور بهدفين دون رد فى افتتاح مونديال 2022.
وأكد مدرب المنتخب القطري خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة أنه لابد من غلق صفحة الهزيمة والتركيز على المباراة المقبلة أمام السنغال لأنه سيكون صعبًا.
وأشار سانشيز إلي منتخب قطر لديه المقومات للتحسن، لكن اللاعبين عانوا من التوتر اليوم، وافتقدوا الدقة في التمريرات، ولم يستطيعوا التعامل بشكل إيجابي مع هجوم المنافس.
ولفت مدرب منتخب قطر إلي أنه يأسف لأن الفريق لم يكن عند حسن الجماهير، مستدركًا أن الأهم هو أن يتعلم الفريق الدرس.
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Source akhbaar24
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