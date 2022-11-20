موعد مؤتمر المنتخب السعودي قبل مواجهته المرتقبة في كأس العالم 2022

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يستعد المنتخب السعودي لمواجهة الأرجنتين على ملعب لوسيل الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من مونديال قطر 2022، حيث تقام كأس العالم في الفترة من 20 نوفمبر وحتى يوم 18 ديسمبر، بمشاركة 32 فريقًا.

ويعقد مدرب المنتخب السعودي، هيرفي رينارد، غدا الاثنين، مؤتمرا صحفيا في مركز قطر الدولي للمؤتمرات في تمام الساعة السابعة مساء، للحديث عن مواجهة الأخضر مع المنتخب الأرجنتيني.

وتقع السعودية مع الأرجنتين إلى بولندا والمكسيك في المجموعة الثالثة لكأس العالم 2022 في قطر.

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Source almnatiq

