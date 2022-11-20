مران الهلال: تدريبات لياقية متنوعة ومناورة فنية

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واصل فريق الهلال تحت قياد الأرجنتيني رامون دياز، مساء اليوم الأحد، في اليوم التاسع لتحضيرات الفريق خلال فترة توقف المسابقات.

وبدأ مران الهلال بتدريبات لياقية متنوعة مع استخدام الكرة، ومن ثم شرح دياز للاعبين عددًا من الجمل التكتيكية والفنية على كامل الملعب.

واختتم مران الهلال بمناورة كروية فنية على جزء من الملعب اعتمدت على اللعب السريع والاستحواذ على الكرة والافتكاك السليم.



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Source akhbaar24

