صورة باسمة لولي العهد وأمير قطر في افتتاح بطولة كأس العالم

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نشر المصور بندر الجلعود، اليوم (الأحد)، صورة باسمة جمعت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد في ملعب البيت الذي شهد انطلاق بطولة كأس العالم.

وظهرت الابتسامة على مُحيَّا ولي العهد والأمير تميم، فيما توشّح ولي العهد بشعار قطر العنابي، أثناء حضوره افتتاح البطولة التي تُنظَّم لأول مرة في دولة عربية.

يُذكر أن منتخب قطر خسر مباراته الأولى اليوم بهدفين نظيفين أمام منتخب الإكوادور ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً كلاً من السنغال وهولندا.



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Source akhbaar24

