︎
.
نشر المصور بندر الجلعود، اليوم (الأحد)، صورة باسمة جمعت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد في ملعب البيت الذي شهد انطلاق بطولة كأس العالم.
وظهرت الابتسامة على مُحيَّا ولي العهد والأمير تميم، فيما توشّح ولي العهد بشعار قطر العنابي، أثناء حضوره افتتاح البطولة التي تُنظَّم لأول مرة في دولة عربية.
يُذكر أن منتخب قطر خسر مباراته الأولى اليوم بهدفين نظيفين أمام منتخب الإكوادور ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً كلاً من السنغال وهولندا.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر صورة باسمة لولي العهد وأمير قطر في افتتاح بطولة كأس العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.