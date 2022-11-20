كبح فراشة الطماطم المدمرة

وتصل نسبة نجاح الابتكار إلى 100% بعيدا عن استخدام الكيماويات والمعالجات الأخرى والاستغناء عنها نهائيا بما يضمن للمستهلك إنتاج طبيعي وعضوي آمن.
وعانى المزارعون من الحشرة منذ عام 1435 عندما داهمت المزارع بعد دخولها من اليمن.
والابتكار هو عبارة عن بيوت محمية محكمة ومقواة بغطاء شفاف من النايلون المقوى والمضمون ولكل بيت محمي عدة أبواب ومداخل.
وحول هذا الابتكار الفريد من نوعه تحدث الخبير الزراعي علي آل قريش قائلا: بعد المعاناة الطويلة لمزارعي الطماطم مع حشرة التوتا أبسلوتا أو (الفراشة الإسبانية) على مستوى المملكة ومنطقة نجران على وجه الخصوص منذ ما يقارب 9 سنوات، وبعد تجارب عديدة توصلنا إلى طريقة آمنة وسليمة وبدون أي مبيدات نهائياً للحد من الحشرة التي تقضي على محصول الطماطم بنسبة 100%، وهذه الطريقة عبارة عن بيوت محمية مغطاة بإحكام (Insect blocker) وهو عبارة عن غطاء شفاف مصنوع من النايلون المقوى بضمان من الشمس قد يصل إلى 15 سنة، هذا الغطاء يمنع دخول حشرة التوتا أبسلوتا والحشرات الأخرى مثل التربس والمن الأسود والذبابة البيضاء وغيرها، وبهذا استطعنا أن ننتج محصول طماطم صحي وخال من المبيدات وسليم من الإصابة.
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