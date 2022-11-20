درجات الحرارة تنخفض شمالا وأمطار جنوبا

طرأ الاحد انخفاض في درجات الحرارة، وصل إلى 15 و17 درجة مئوية، مصحوبا برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، تبوك والمدينة المنورة، فيما هطلت أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من وسط المملكة.

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزءين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزءين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.