السجون تطلق المرحلة الثانية للزيارة عن بعد

أنهت المديرية العامة للسجون استعداداتها، لإطلاق المرحلة الثانية من خدمة الزيارة المرئية «عن بُعد» للنزلاء، بهدف تمكين ذويهم من التواصل معهم عبر الاتصال المرئي، وذلك من خلال مواقع مهيأة تقنيًا لطرفي الاتصال داخل مقار السجون، فيما بدأت الخدمة في التفعيل اعتبارا من يوم أمس، في 9 مناطق إدارية، هي عسير و الجوف و الباحة، ونجران والقصيم والمدينة المنورة، والحدود الشمالية و تبوك وحائل، فيما يأتي إطلاق المرحلة الثانية بعد أن حققت المرحلة الأولى إقبالاً من أقارب النزلاء، ورفعت عنهم مشقة الحضور إلى الإصلاحيات.

منصة أبشر ويستفيد من الخدمة وفقاً لاشتراطات السجون، الأقارب من الدرجة الأولى، فيما تتم الاستفادة من الخدمة عبر الدخول لمنصة أبشر «أفراد»، وحجز موعد للزيارة، وتتاح الزيارة خلال أيام الدوام الرسمي، عدا يومي الجمعة و السبت، من الساعة الـ 9 وحتى الـ 11:30 ظهراً. 5 مناطق وكانت مدير السجون قد أطلقت في الـ11 شوال 1443، المرحلة الأولى من خدمة زيارة النزلاء «عن بعد» للأقارب من الدرجة الأولى، من خلال التواصل عبر الاتصال المرئي، فيما خصصت المديرية في 5 مناطق عدة مواقع، هُيئت تقنيًا لطرفي الاتصال داخل مقار السجون، في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية وجازان، وحددت المديرية حينها مواعيد الزيارة، من الساعة الـ9 صباحاً، إلى الساعة 11:30 ظهراً، خلال أيام الدوام الرسمي، كمرحلة أولى، واشترطت المديرية للاستفادة من الخدمة، أن يكون ذلك من خلال الدخول إلى منصة أبشر «أفراد» وحجز موعد، على أن يكون طالب الزيارة على قرابة بالسجين من الدرجة الأولى.

يذكر أن مبادرة المديرية العامة للسجون، تهدف إلى رفع المشقة عن ذوي السجناء، وإعفائهم من تكبد عناء السفر بقصد الزيارة.