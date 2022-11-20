6.4 ملايين طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الأول

أدى نحو 6.4 ملايين طالب وطالبة في جميع مناطق المملكة أمس اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام في جميع المراحل الدراسية وتستمر الاختبارات لمدة أسبوع.

ففي جازان انتظم 199132 طالباً وطالبة في 1362 مدرسة للبنين والبنات على مقاعد الاختبارات، ووقف المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي على سير الاختبارات بتوفير البيئة التعليمية المناسبة، وحث على بذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق النجاح ورفع مستوى التحصيل الدراسي.

مبينا أن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول هي بمثابة الحصاد للجهود المبذولة خلاله، والتي سطر فيها الطلاب والطالبات أجمل صور النجاحات، وشكلوا نماذج مشرقة لأبناء هذا دوت الخليج المعطاء.

ووجه عقدي المعلمين والمعلمات بتقديم الدعم التعليمي والنفسي اللازم لطلابهم وطالباتهم خلال فترة اختباراتهم، مشيدا بما بذلوه من جهود كبيرة خلال الفصل الدراسي.

مشيرا إلى أن تعليم جازان ينفذ خطة للإشراف على اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول عبر عدد من القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات في مختلف مدارس التعليم العام والتربية الخاصة والتعليم المستمر وتعليم الكبار والتعليم الأهلي والأجنبي، إضافة إلى الإشراف المباشر على سير الاختبارات من خلال 12307 معلما ومعلمة بمختلف المراحل التعليمية.

وأدى أكثر من 67 ألف طالب وطالبة بمدارس تعليم ينبع اختبارات الفصل الدراسي في يومها الأول في جميع المدارس الحكومية والأهلية بالمحافظة والقطاعات التعليمة التابعة لها.

وتفقد مساعدو مدير التعليم، وعدد من القيادات التربوية سير العمل في لجان الاختبارات في عدد من المدارس في المحافظة، مؤكدين سير الاختبارات في أجواء هادئة ومريحة، وتوفر كافة المتطلبات التربوية الضرورية للمدارس.

وأوضح مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية معوض الذبياني أن الإدارة أعدت خطة متكاملة لأعمال الاختبارات، وأتمت جميع الترتيبات اللازمة لضمان سيرها بيسر وسهولة.

مشيدًا بالجهود المثمرة لفرق العمل في مدارس المحافظة والجهات ذات العلاقة في خلق منظومة متكاملة لنجاح سير الاختبارات وسط بيئة تربوية، مجهزة فنيًا، ومهيئة نفسيًا، لاستقبال الطلبة وأداء الاختبارات، مشددًا على أهمية دور الأسرة وتكاملها مع المدرسة في مساعدة الطلبة خلال هذه الفترة ومتابعتهم.