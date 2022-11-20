%83 تحول رقمي للتدريب التقني

وفاقت هذه النسبة المستهدفات المحددة من مكتب تحقيق الرؤية لمؤشر نسبة التحول للتعاملات الإلكترونية 78%.
وأكد المحافظ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أن المؤسسة تعمل على رفع كفاءة العاملين وترسيخ ثقافة الابتكار في استخدام التقنيات الحديثة، كما تقدم خدمات رقمية ذات كفاءة وفعالية تحقق رضا المستفيدين، مشددًا على ضرورة استمرار الجهود في هذا الاتجاه، حيث يسهم التحول الرقمي بعكس مدى تطور وتقدم العمل في المؤسسة، وهو أحد الأهداف المهمة التي أكدت رؤية المملكة 2030 على تحقيقها.
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