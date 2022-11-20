مهرجان واحة الأحساء في 6 مواقع

انطلقت أمس فعاليات مهرجان: «واحة الأحساء»، بتنظيم من هيئة التراث، وبالتعاون مع محافظة الأحساء، وأمانة الأحساء، ويستمر لمدة 30 يوماً في 6 مواقع تراثية، وهي: «قصر إبراهيم التاريخي، بيت البيعة، المدرسة الأميرية، سوق القيصرية، عين نجم، قصر محيرس»، من الساعة الـ 5 مساءً، ولمدة 6 ساعات يوميًا، وتعكس فعاليات المهرجان عراقة محافظة الأحساء، وعمقها التاريخي، من خلال العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية، من بينها: الاحتفاء بعام القهوة السعودية ، وإقامة نخبة من الندوات والأمسيات الشعرية، والعروض الموسيقية الحية، والفنون الشعبية.

ويتخلل المهرجان عدد من المعارض، تشمل معرضاً للحرف اليدوية، ومعرضاً للمنتخب السعودي، إلى جانب عرض مباشر لمباريات كأس العالم على شاشات عرض ضخمة، ومناطق مخصصة للأسواق الشعبية والمطاعم المحلية الرائدة، ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على تراث الأحساء وأصالتها العريقة، من خلال التركيز على الفعاليات الثقافية والترفيهية المصاحبة وتعريف الجماهير المهتمة بها.

وتشهد الأحساء حالياً، حراكاً واسعاً في الأنشطة والبرامج السياحية والترفيهية المتنوعة، تستهدف زوار الأحساء من داخل وخارج المملكة، والوفود السياحية، ومشجعي مونديال كأس العالم في قطر 2022، ويصاحب ذلك اعتدالاً في الأجواء المناخية، وتسجل الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في المحافظة، نسب إشغال كبيرة.