مهرجان واحة الأحساء في 6 مواقع

ويتخلل المهرجان عدد من المعارض، تشمل معرضاً للحرف اليدوية، ومعرضاً للمنتخب السعودي، إلى جانب عرض مباشر لمباريات كأس العالم على شاشات عرض ضخمة، ومناطق مخصصة للأسواق الشعبية والمطاعم المحلية الرائدة، ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على تراث الأحساء وأصالتها العريقة، من خلال التركيز على الفعاليات الثقافية والترفيهية المصاحبة وتعريف الجماهير المهتمة بها.
وتشهد الأحساء حالياً، حراكاً واسعاً في الأنشطة والبرامج السياحية والترفيهية المتنوعة، تستهدف زوار الأحساء من داخل وخارج المملكة، والوفود السياحية، ومشجعي مونديال كأس العالم في قطر 2022، ويصاحب ذلك اعتدالاً في الأجواء المناخية، وتسجل الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في المحافظة، نسب إشغال كبيرة.
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