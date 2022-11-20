شكرا لقرائتكم خبر عن سانشيز: الخسارة ضد الإكوادور في افتتاح كأس العالم طبيعية بسبب الأخطاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعرب فيليكس سانشيز المدير الفني لمنتخب قطر، عن حزنه بعد الخسارة أمام الإكوادور في المباراة الافتتاحية ببطولة كأس العالم 2022.

وخسر منتخب قطر مستضيف البطولة في المباراة الافتتاحية أمام منتخب الإكوادور، بهدفين دون رد، بالمباراة التي أقيمت اليوم على ملعب آل البيت في افتتاح المونديال.

وأكد سانشيز في تصريحات مع بي إن سبورتس، أن الخسارة أمام الإكوادور غير مرضية ويجب أن يتم تصحيح مسار المنتخب في المباراة المقبلة.



سانشيز يؤكد أن الأخطاء والضغط وراء الهزيمة أمام الإكوادور



وتابع مدرب المنتخب القطري: "نشعر بالضغط جراء الخسارة الأولى، ولكن الإمكانية واردة في تحسين أداء منتخب في المباراتين المقبلتين، وارتكبنا الكثير من الأخطاء ولم نحسن التمرير وكان طبيعيًا أن نتلقى الخسارة".

وأضاف: "لا أسعى لاختلاق الأعذار والخسارة جاءت نتيجة للأداء غير الجيد للمنتخب في المباراة اليوم، وأعتقد أننا لم نبدأ المباراة بالشكل الأفضل، وافتقدنا الثقة واستقبلنا أهداف مبكرة جدا".

واختتم مدرب منتخب قطر: "كان ذلك أمام منتخب كبير في مباراة كبيرة، وتفوق علينا طوال المباراة، وعلينا أن نتعلم من هذه التجربة، للاستفادة منها".

موعد مباراة قطر ضد السنغال في كأس العالم

ويقع منتخب قطر في المجموعة الأولى بمونديال 2022، بجانب منتخبات الإكوادور وهولندا والسنغال، حيث يواجه السنغال يوم الجمعة المقبلة في الجولة الثانية.