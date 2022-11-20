شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تحقق رقم سلبي بعد الخسارة أمام الإكوادور فى إفتتاحية كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض المنتخب القطري للخسارة بثنائية نظيفة أمام الإكوادور فى المباراة التى جمعت بينهم الليلة، حيث جاءت الخسارة مخيبة لجميع الآمال القطرية والعربية، والتى توقعت أن يستغل منتخب العنابي عاملى الأرض والجمهور، وتلك المساندة القوية الإعلامية التى نالها الفريق قبل المباراة، الشئ الذي لم يتحقق فى النهاية.

وأصبح المنتخب القطري أول منتخب صاحب التنظيم يخسر فى بطولة كأس العالم للمرة الأولى، الشئ الذي لم يتحقق من قبل أن خسر المنتخب صاحب الأرض فى مباراته الأولى بالمونديال، مما يعد نقطة سلبية كبيرة فى تاريخ المنتخب العنابي، مما قد يصعب من مهمته فى الصعود للدور القادم.



هل تفشل قطر فى عبور المجموعات؟

ويري الكثير من النقد الرياضيين أن فرص قطر قد تقلصت بشدة فى عبور دور المجموعات، حيث أصبح المنتخب القطري مطالبًا بالفوز بمباراتي الجولة الثانية والثالثة أمام السنغال وهولندا من أجل الصعود لدور ال 16،الأمر الذي يصعب تحقيقه بصورة كبيرة، خاصة أن كلا المنافسين مدججين بالنجوم.



موعد مباراة قطر القادمة بالمونديال

ومن المقرر أن يلاقي منتخب قطر نظيره المنتخب السنغالي يوم الجمعة القادم، فى الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بكأس العالم، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.