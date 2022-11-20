شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من حارس قطر على الهزيمة ضد الإكوادور بافتتاح كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق سعيد الشيب حارس مرمى المنتخب القطري الأول لكرة القدم، على هزيمة بلاده ضد منتخب الإكوادور، في افتتاح نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وخسر منتخب قطر أمام الإكوادور بهدفين دون رد في افتتاح كأس العالم 2022، في المباراة التي أقيمت بملعب البيت، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى.

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وأكد سعد الشيب حارس مرمى منتخب قطر أن فريقه لم يبدأ مباراة الإكوادور بشكل جيد في افتتاح كأس العالم، والشوط الأول لم يكن جيدا بالنسبة لهم، ولكن في الشوط الثاني الفريق لعب بشكل أفضل".

وأضاف خلال تصريحات مع قناة بي إن سبورتس القطرية عقب المباراة: "أعتقد أن منتخب قطر في الشوط الثاني كان أقوى بعض الشيء، وكان لدينا أخطاء في الدفاع وسنحاول تداركها في المباريات المقبلة".

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واختتم حارس مرمى منتخب قطر تصريحاته: “لا يزال لدينا مباراتين في كأس العالم وسنسعى للظهور بشكل أفضل من اليوم، من أجل أن نحقق نتائج طيبة في المباريات المقبلة”.

ويلعب منتخب قطر في المباراة المقبلة ضد السنغال يوم 25 نوفمبر الجاري لحساب الجولة الثانية، فيما يواجه منتخب الإكوادور نظيره الهولندي بنفس الجولة.