شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الهيدوس يوجه رسالة إعتذار لجماهير قطر بعد خسارة افتتاح كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص حسن الهيدوس قائد منتخب قطر، على توجيه الاعتذار لجمهور بلاده بعد الخسارة أمام الإكوادور في افتتاح كأس العالم قطر 2022.

قطر تخسر ضد الإكوادور في افتتاح المونديال

وتلقى منتخب قطر هزيمة أمام الإكوادور بهدفين دون رد في افتتاح كأس العالم 2022، في المباراة التي أقيمت بملعب البيت، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الأولى.

وقال الهيدوس عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "النتيجة والمستوى الذي ظهر به منتخب قطر لا يمتناهما أحد في المنتخب أو الجمهور، ومن الممكن أن تخسر ولكن لا تلعب بهذا الشكل".

وتابع "نعتذر للجمهور ولكل من شاهد اليوم منتخب قطر، لدينا مباراتين سنحاول أن نظهر فيهما بشكل أفضل، وهذه المباراة بداية كأس العالم ولها طابعها الخاص، وفي البداية كانت خطوط المنتخب غير متقاربة، وفي الشوط الثاني تحسنت الأمور بعض الشيء واستطعنا مجاراة منتخب الإكوادور".



الهيدوس يؤكد أن قطر ستظهر بمستوى مميز بالمباريات المقبلة



واختتم الهيدوس: "لدينا مستوى أفضل سنحاول أن نظهر به في المباريات المقبلة، ونحن من وضعنا أنفسنا تحت الضغط، الجميع لم يقصر معنا سواء الجمهور أو المسؤولين أو الإعلام، والكل كان يدعمنا ويساندنا وكان هدفنا أن نظهر بصورة طيبة".