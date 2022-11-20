أمير مكة يعلن الفائزين بجائزة عبدالله الفيصل للشعر العربي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي خالد الفيصل، أمس، أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في موسمها الرابع، بحضور أعضاء مجلس الأمناء. ورفع الفيصل في كلمة بهذه المناسبة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمين على الرعاية الكريمة التي تحظى به الجائزة، معربا عن شكره لسمو وزير الثقافة على دعم الجائزة ومختلف المناشط الثقافية في المملكة. الفائزون بالجائزة:





التجربة الشعرية محمد العلي من المملكة قيمتها 500,000 ريال.



الديوان، الشاعر محمد الأمين جوب من السنغال عن ديوانه (كأغنية لن تكتمل) قيمتها 200,000 ريال.



الشعر المسرحي محمد سويلم من مصر عن مسرحيته (أعمى يلعب الشطرنج). قيمتها 100,000 ريال.



القصيدة المغناة عبدالعزيز البابطين من الكويت عن قصيدة (لن أسلاكم) أداء الفنانة: ولاء الجندي. قيمتها 100,000 ريال.



أفضل مشروع في خدمة الشعر العربي لبيت الشعر بالشارقة من دولة الإمارات العربية المتحدة قيمتها 100,000 ريال.



الشاعر الواعد: إجمالي قيمتها 500,000 ألف ريال



مسار التعليم العام قيمتها 40,000 ألف ريال لكل فائز.



نواف المطرفي (ثانوية الفلاح تعليم مكة).



سهلية العمري (ثانوية أم المؤمنين عائشة بن أبي بكر تعليم المدينة المنورة).



مهند الزرقي (ثانوية العبادي الأهلية تعليم الطائف).



محمد السلطان (مدارس المناهج تعليم الرياض).



دانة السلوم (ثانوية 78 تعليم الرياض).



مسار الجامعات السعودية قيمتها 60,000 ألف ريال لكل فائز



نادر الغامدي (جامعة الباحة).



ليان الكلثم (جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل).



عبدالرحمن محرق (كلية ابن سينا الأهلية للعلوم الطبية).



مصعب الجهني (جامعة تبوك).



إبراهيم البريدي (جامعة القصيم).



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