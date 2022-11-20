بناء وتطوير رؤية إبداعية لمستقبل الأزياء

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وأقيمت في ختام المؤتمر سلسلة من العروض الرئيسة مثل (التراث، والهوية والمجتمع) إضافة إلى عرض (الخطوط الأمامية للموضة: المهن في مجال التجزئة) وعرض (قيادة النمو من خلال التكنولوجيا)، و(تصميم لا زمن له)، إضافة لعرض (أزياء).فيما قدم المؤتمر ورش عمل عدة من بينها ورشة عن «كيف تصل إلى السوق 101: عصر جديد في ريادة الأعمال»، وورشة «دليلك نحو تجارة التجزئة الحديثة خطوة بخطوة»، إضافة لورشة عمل «نسج الاستدامة نحو سلسلة قيم الأزياء السعودية»، وبناء وتطوير الرؤية الإبداعية، وورشة «علامة تجارية بميزانية»، إضافة لـ مزج الابتكارات والحلول الناشئة لترسم سياق المستقبل الواعد»، واختتاما بورشة «إعادة تدوير أغطية سريرك» لسيسيلا بيتر.
من المؤتمر
- مشاركة 30 مصمما سعوديا من برنامج 100 براند سعودي
- المصممون عرضوا مجموعاتهم للحضور
- معلومات وإحصاءات حول قطاع الأزياء السعودي
- مبادرة تعمل على تطوير منصة بيانات شاملة للقطاع
- إطلاق النسخة الكاملة من التقرير في مارس المقبل
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