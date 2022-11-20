بناء وتطوير رؤية إبداعية لمستقبل الأزياء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت هيئة الأزياء أمس الأول أعمال مؤتمر مستقبل الأزياء، والذي نظمته الهيئة في مركز مدينة محمد بن سلمان غير الربحية بالرياض، خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الحالي، بحضور عدد من المهتمين بمجال صناعة الأزياء على مستوى العالم.

وأقيمت في ختام المؤتمر سلسلة من العروض الرئيسة مثل (التراث، والهوية والمجتمع) إضافة إلى عرض (الخطوط الأمامية للموضة: المهن في مجال التجزئة) وعرض (قيادة النمو من خلال التكنولوجيا)، و(تصميم لا زمن له)، إضافة لعرض (أزياء).

فيما قدم المؤتمر ورش عمل عدة من بينها ورشة عن «كيف تصل إلى السوق 101: عصر جديد في ريادة الأعمال»، وورشة «دليلك نحو تجارة التجزئة الحديثة خطوة بخطوة»، إضافة لورشة عمل «نسج الاستدامة نحو سلسلة قيم الأزياء السعودية»، وبناء وتطوير الرؤية الإبداعية، وورشة «علامة تجارية بميزانية»، إضافة لـ مزج الابتكارات والحلول الناشئة لترسم سياق المستقبل الواعد»، واختتاما بورشة «إعادة تدوير أغطية سريرك» لسيسيلا بيتر.

من المؤتمر

