جائزة الأميرة صيتة تطلق ملتقى «دراية» مطلع العام

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ويهدف المؤتمر إلى توضيح الدعم الكبير من القيادة لأعمال جائزة الأميرة صيتة، واستعراض مبادرات وبرامج الجائزة وإنجازاتها خلال الأعوام السابقة، وترسيخ مفهوم العمل الاجتماعي كرافد أساسي في التنمية البشرية والاقتصادية، والتمهيد لفكرة ملتقى (دراية)، وتوفير أكبر قدر من المعلومات المفصلة عن أهداف ملتقى (دراية) والمحاور التي سيتناولها، والتعريف بالمشاركين في الملتقى.وأوضح الأمين العام للجائزة الدكتور فهد المغلوث أن الملتقى يهدف للارتقاء بنمط الحياة اليومي ومن مبدأ كن على دراية اليوم كي لا تخسر غدا، وهو ملتقى توعوي وقائي وتفاعلي، وجاءت فكرته بأن يكون العمل الاجتماعي بنكهة عصرية، وهي الاهتمام بجودة الحياة من خلال توفير بيئة اجتماعية جاذبة وإيجابية، وتحسين ممارسات الأفراد اليومية.
دراية.. ما هي؟
- أول مبادرة من نوعها في المملكة.
- يعنى بتقديم كل ما يستلزم جودة الحياة للأفراد والمجتمع.
- يقدم بصورة مجانية.
- يتطابق بدوره مع مجموعة من أهداف الرؤية الطموحة.
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