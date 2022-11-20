شكرا لقرائتكم خبر جائزة الأميرة صيتة تطلق ملتقى «دراية» مطلع العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعرض جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي الأحد المقبل خلال مؤتمر صحفي- أبرز فعاليات ملتقاها (دراية) تحت عنوان (ماذا لو.. كيف تتصرف؟)، بمشاركة عدد من الإعلاميين ومديري العلاقات العامة في الجهات المشاركة.

ويهدف المؤتمر إلى توضيح الدعم الكبير من القيادة لأعمال جائزة الأميرة صيتة، واستعراض مبادرات وبرامج الجائزة وإنجازاتها خلال الأعوام السابقة، وترسيخ مفهوم العمل الاجتماعي كرافد أساسي في التنمية البشرية والاقتصادية، والتمهيد لفكرة ملتقى (دراية)، وتوفير أكبر قدر من المعلومات المفصلة عن أهداف ملتقى (دراية) والمحاور التي سيتناولها، والتعريف بالمشاركين في الملتقى.

وأوضح الأمين العام للجائزة الدكتور فهد المغلوث أن الملتقى يهدف للارتقاء بنمط الحياة اليومي ومن مبدأ كن على دراية اليوم كي لا تخسر غدا، وهو ملتقى توعوي وقائي وتفاعلي، وجاءت فكرته بأن يكون العمل الاجتماعي بنكهة عصرية، وهي الاهتمام بجودة الحياة من خلال توفير بيئة اجتماعية جاذبة وإيجابية، وتحسين ممارسات الأفراد اليومية.

دراية.. ما هي؟

