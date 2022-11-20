رئيس هيئة الذكاء الاصطناعي يفوز بجائزة الاعتدال 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء جائزة الاعتدال خالد الفيصل، أمس، اسم الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها السادسة لعام 2022م، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله الغامدي، نظير جهوده التقنية المميزة التي أسهمت في إبراز الوجه الحضاري للمملكة، وتسخير التقنية في تعزيز قيم العمل الإنساني المعتدل لأفراد المجتمع والارتقاء بقيم الانتماء الوطني لدى الأفراد والمؤسسات. وتأتي الجائزة كأحد أهم مبادرات معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال بجامعة الملك عبدالعزيز في سبيل نبذ التطرف وتعزيز ثقافة الاعتدال باعتباره النهج الذي تتخذه المملكة في كافة النواحي. عن الجائزة:





تعد الأولى من نوعها



تهدف إلى دعم وتشجيع الجهود الساعية لإبراز قيم وممارسات الوسطية



تحظى بمكانة متميزة عبر تركيزها على محور الاعتدال



تعد حافزا مهما للإبداع في مجال مكافحة التطرف بكل أشكاله على المستويين المحلي والدولي



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