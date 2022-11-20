نائب رئيس بنك بانكوك: زيارة ولي العهد تعزز العلاقات السعودية التايلاندية

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وقال «إنه خلال انعقاد قمة منتدى أسبوع القادة الاقتصاديين المنعقد خلال هذه الأيام في العاصمة التايلاندية بانكوك، ستشهد العلاقة بين البلدين خلال الفترة المقبلة زيادة في النشاط التجاري والاقتصادي وستتاح المزيد من الفرص للشركات السعودية والتايلاندية للقيام بالمزيد من النشاط الاقتصادي معا والعمل في عدد من المجالات مثل: البتروكيماويات والطاقة والاقتصاد الحيوي الدائري والأخضر».وأشاد برؤية المملكة 2030 حيث وصفها بالطموحة والتي جاءت بالوقت المناسب، مشيرا إلى جهود المملكة المبذولة في قضية التغير المناخي، والمبادرات التي تتبناها بهذا الخصوص، مبديا رغبة القطاع الخاص التايلاندي للمشاركة مع القطاع الحكومي والخاص في المملكة لتحقيق الرؤية.
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