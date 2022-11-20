شكرا لقرائتكم خبر نائب رئيس بنك بانكوك: زيارة ولي العهد تعزز العلاقات السعودية التايلاندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نائب الرئيس التنفيذي لبنك بانكوك، تايلاند، الدكتور ثويلاب ريتابيروم أن قمة منتدى أسبوع القادة الاقتصاديين لمنطقة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك» يعد فرصة جيدة لتايلاند لاستقبال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان كضيف شرف للحكومة التايلاندية، وهو مؤشر جيد على أنه سيتم تعزيز العلاقة بين المملكتين لتصبح أكثر قوة.

وقال «إنه خلال انعقاد قمة منتدى أسبوع القادة الاقتصاديين المنعقد خلال هذه الأيام في العاصمة التايلاندية بانكوك، ستشهد العلاقة بين البلدين خلال الفترة المقبلة زيادة في النشاط التجاري والاقتصادي وستتاح المزيد من الفرص للشركات السعودية والتايلاندية للقيام بالمزيد من النشاط الاقتصادي معا والعمل في عدد من المجالات مثل: البتروكيماويات والطاقة والاقتصاد الحيوي الدائري والأخضر».

وأشاد برؤية المملكة 2030 حيث وصفها بالطموحة والتي جاءت بالوقت المناسب، مشيرا إلى جهود المملكة المبذولة في قضية التغير المناخي، والمبادرات التي تتبناها بهذا الخصوص، مبديا رغبة القطاع الخاص التايلاندي للمشاركة مع القطاع الحكومي والخاص في المملكة لتحقيق الرؤية.