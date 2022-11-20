شكرا لقرائتكم خبر دكتوراه فخرية من جامعة كاسيتسارت التايلاندية لولي العهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، شهادة الدكتوراه الفخرية، من جامعة كاسيتسارت التايلاندية في مجال معرفة الأرض من أجل التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد، في مقر إقامته بالعاصمة التايلاندية بانكوك،أمس الأول، رئيس جامعة كاسيتسارت الدكتور كريسانابونج كيراتيكارا.

وأعرب رئيس الجامعة عن شكره وتقديره لولي العهد لما تقدمه المملكة من مبادرات وحلول فاعلة في مجال البيئة ودعم أهداف التنمية المستدامة.

فيما أكد ولي العهد دعم المملكة للجهود المبذولة في مجال البيئة، لمواجهة التحديات المناخية، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.