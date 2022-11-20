دكتوراه فخرية من جامعة كاسيتسارت التايلاندية لولي العهد

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جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد، في مقر إقامته بالعاصمة التايلاندية بانكوك،أمس الأول، رئيس جامعة كاسيتسارت الدكتور كريسانابونج كيراتيكارا.وأعرب رئيس الجامعة عن شكره وتقديره لولي العهد لما تقدمه المملكة من مبادرات وحلول فاعلة في مجال البيئة ودعم أهداف التنمية المستدامة.
فيما أكد ولي العهد دعم المملكة للجهود المبذولة في مجال البيئة، لمواجهة التحديات المناخية، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.
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