شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد لرئيس وزراء تايلاند: المباحثات أكدت الرغبة المشتركة في تعميق التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، أن المباحثات التي أجراها مع رئيس الوزراء وزير الدفاع التايلاندي الجنرال برايوت تشان أوتشا، أكدت على الرغبة المشتركة في تعميق التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين في المجالات كافة.

وقال في برقية شكر، بعثها لرئيس الوزراء وزير الدفاع التايلاندي، إثر مغادرته بانكوك، بعد زيارة رسمية «يسرني وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لدولتكم عن امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

لقد أكدت المباحثات التي أجريناها مع دولتكم على رغبتنا المشتركة في تعميق التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين في المجالات كافة.

كما أود أن أهنئ دولتكم على نجاح مملكة تايلاند في استضافة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC).

متمنيا لدولتكم دوام الصحة والسعادة، ولشعب تايلاند الصديق استمرار التقدم والرخاء.ولدولتكم تحياتي وتقديري».كما بعث ولي العهد برقية شكر، لملك مملكة تايلند ماها فاجيرالونجكورن، إثر مغادرته بانكوك، بعد زيارة رسمية.

قال فيها: «يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لجلالتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

مشيداً بالعلاقات وأواصر التعاون المشترك بين بلدينا وشعبينا الصديقين، والرغبة في تعزيزها بما يحقق تطلعات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجلالتكم.

متمنياً لجلالتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب تايلند الصديق مزيداً من التقدم والرقي.

ولجلالتكم تحياتي وتقديري»

وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، غادر أمس الأول مملكة تايلاند بعد زيارة رسمية.

وكان في وداع ولي العهد بمطار قاعدة القوات الجوية في العاصمة بانكوك، دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع التايلاندي الجنرال برايوت تشان أوتشا، وعدد من المسؤولين.