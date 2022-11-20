ولي العهد يشيد بدور المجلس الإسلامي بتايلاند في خدمة قضايا الأمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في مقر إقامته بالعاصمة التايلاندية بانكوك، أعضاء المجلس المركزي الإسلامي في تايلاند. وأشاد رئيس المجلس المركزي الإسلامي بدور المملكة في خدمة الأمة الإسلامية والدفاع عن مصالحها. فيما نوه ولي العهد بدور المركز في نشر العلم الشرعي وخدمة قضايا الأمة الإسلامية. فيما نوه ولي العهد بدور المركز في نشر العلم الشرعي وخدمة قضايا الأمة الإسلامية. حضر الاستقبال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة تايلاند عبدالرحمن السحيباني.

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