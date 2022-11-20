رئيس “سابتكو” بالأحساء لـ”أخبار24″: انطلاق 10 رحلات يومياً لنقل مشجعي المونديال إلى قطر (فيديو)

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قال رئيس محطة سابتكو في الأحساء محمد الفردان إن رحلات نقل مشجعي بطولة كأس العالم إلى قطر انطلقت اليوم (الأحد)، بمعدل 10 رحلات يومياً.

وأوضح “الفردان” خلال حديثه لـ”أخبار 24“، أن الرحلات تبدأ من الساعة الـ7 صباحاً وحتى 12 ليلاً، مشيراً إلى أنه تم نقل 132 راكباً حتى الآن من جنسيات مختلفة حيث تنطلق رحلة كل ساعتين.

وأضاف أن الجنسيات التي نُقلت شملت دولاً أوروبية وأخرى عربية إضافة إلى الجمهور السعودي، ومن تلك الدول إنجلترا وفرنسا ومصر والسودان، وأنه في حالة تأخر العميل عن رحلته لأي سبب كان فإنه يستقل الرحلة التي تليها مباشرة.

ونوه بأن فريق العمل يتابع بشكل مستمر ملائمة الرحلات يومياً وتلبية احتياجات المستفيدين من الخدمة وكذلك التنسيق لفتح رحلات إضافية لتغطية الطلب.





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Source akhbaar24

