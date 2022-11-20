كل ما تريد معرفته عن مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022

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الأرجنتين والسعودية، منافسة مرتقبة في 22 نوفمبر المقبل على استاد لوسيل الأيقوني ضمن المجموعة الثالثة لكأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

وتقام مباراة كأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين والمملكة العربية السعودية يوم 22 نوفمبر على استاد لوسيل الأيقوني في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وسيتم بثها على الهواء مبــاشرة على شاشة قنوات بين سبورت المشفرة.

إذا كنت تفضل ذلك، يمكنك أيضًا مشاهدة المباراة على عدد من منصات البث القانونية مثل Fubo و Vidgo و Sling TV و Peacock TV و YouTube TV، في حين أن مواجهة الأرجنتين والأخضر غير مذاعة عبر القناة المفتوحة.

الأرجنتين والسعودية بتوقيت العالم

كما هو الحال دائمًا، سيعتمد وقت بدء اللعبة على مكان وجودك، لتبسيط الأمور بالنسبة لك، فيما يلي أكثر أوقات انطلاق المباراة شيوعًا، حيث تقدم لكم صحيفة “المناطق” توقيت المباراة في أكثر من بلد.

ستبدأ عندما تدق الواحدة ظهرًا في المملكة العربية السعودية، والساعة 4:00 صباحًا بالتوقيـــت المركزي، والساعة الـ 5:00 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي، والـ2:00 صباحًا بتوقيت المحيط الهادي، والثانية عشر ظهرًا بتوقيت مصر.

جاهزية ميسي لمواجهة السعودية

أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي جاهزًا لمواجهة السعودية في مونديال قطر 2022، بعدما كانت تحوم حوله الشكوك في إمكانية مشاركته في البطولة، ولكن قبل ساعات تأكدت مشاركة البرغوث في مواجهة الأخضر.

وعلى الجانب الآخر، يستعد المنتخب السعودي لكرة القدم، حيث صرح البليهي أنهم جاهزون لمواجهة الأرجنتين وليس ميسي، والمباراة ستكون 11 لاعب في مواجهة 11 لاعب أخرين وليست بين فريق ولاعب كما يُشارع.

قائمة الأرجنتين في المونديال

تأتي على النحو التالي: “فرانكو أرماني ، إميليانو مارتينيز ، جيرونيمو رولي كـ حراس مرمى، وناهويل مولينا ، غونزالو مونتيل ، كريستيان روميرو ، جيرمان بيزيلا ، نيكولاس أوتاميندي ، ليساندرو مارتينيز ، ماركوس أكونيا ، نيكولاس تاغليافيكو ، خوان فويث، كمدافعين”.

وجاء في خط الوسط، كلًا من: “رودريجو دي بول ، لياندرو باريديس ، أليكسيس ماك أليستر ، جيدو رودريغيز ، أليخاندرو بابو جوميز ، إنزو فرنانديز ، إكسيكيل بالاسيوس، والمهاجمون: أنخيل دي ماريا ، لاوتارو مارتينيز ، جوليان ألفاريز ، نيكولاس غونزاليس ، خواكين كوريا ، باولو ديبالا ، ليونيل ميسي”.

قائمة السعودية لكأس العالم

بالنسبة لكأس العالم قطر 2022 بالمملكة العربية السعودية، استدعى الــــــمدرب هيرفي ريـــنارد اللاعبين التالية أسماؤهم: “حراس المرمى: محمد العويس ، محمد اليـــامي ، نواف العكـــــــيدي، و المدافعون،علي البلاحي ، حسن التمبكتي ، عبد الله مادو ، محمد البريك ، ياسر الشهراني عبد الإله العمري ، سلطان الغنام ، سعود عبد الحميد”.

وأتى في الوسط كلًا من : “ناصر الدوسري وعلي الحسن وعبد الإله المالكي ومحمد كانو ورياض الشراحيلي وعبدالله عاطف وسامي النجعي وسلمان الفرج، والهجوم: سالم الدوسري، هتان بحبري ، فهد المولد ، عمر عبدالرحمن ، العبود ، صالح الشهري ، فراس البريكان ، هيثم عسيري”.

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Source almnatiq

