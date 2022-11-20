فالنسيا يصبح الهداف التاريخي لمنتخب الإكوادور في كأس العالم (فيديو)

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بات لاعب منتخب الإكوادور فالنسيا الهداف التاريخي لمنتخب الإكوادور في كأس العالم برصيد 5 أهداف.

وجاءت أهداف فالنسا الخمسة حتى الآن في كأس العالم، 3 أهداف في مونديال 2014 وهدفين في مونديال قطر.

واصبح فالنسيا الهداف التاريخي للإكوادور برصيد 37 هدفا ثاني أكوادوري يسجّل في نسختين مختلفتين بعد مواطنه أجوستين ديلجادو.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح منتخب الإكوادور في الدقيقة 15، بعدما تمكن اللاعب فالنسيا، من المرور من الحارس والسقوط داخل منطقة الجزاء، ويشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه الحارس سعد الشيب.

وتقدم فالنسيا لتنفيذ ركلة الجزاء، ليسجلها بسهولة على يسار حارس قطر، معلنا عن الهدف الأول.

وضاعف اللاعب فالنسيا النتيجة لمنتخب الإكوادور في الدقيقة 31، بعدما استغل رأسية ليحولها لهدف في شباك سعد الشيب.

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Source akhbaar24

